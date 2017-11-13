Экс-бухгалтера медколледжа Керчи подозревают в присвоении миллиона рублей – прокуратура

Подконтрольная Кремлю прокуратура Керчи подозревает бывшего бухгалтера Керченского медицинского колледжа в хищении более 1 миллиона рублей (более 442 тысяч гривен – КР). Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры города.

«По версии следствия, обвиняемая на протяжении года вносила ложные сведения в электронную документацию, завышая размер причитающихся ей выплат в виде доплат к заработной плате и таким образом присвоила свыше 1 миллиона рублей», – сказано в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что уголовное дело направили в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

При этом пресс-служба ведомства сообщает, что подозреваемая возместила почти половину суммы.

В июле в Севастополе за покушение в получении взятки осудили бывшую начальницу одного из отделов управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

В прошлом году, по данным крымского главка Следкома России, на полуострове были возбуждены 250 уголовных дел в отношении чиновников по коррупционным преступлениям.