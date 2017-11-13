Власти Крыма не знают, что делать с «делом 26 февраля» после освобождения Чийгоза – Умеров

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров утверждает, что российская власть в Крыму не знает, что делать с «делом 26 февраля» после освобождения Ахтема Чийгоза. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в понедельник 13 ноября.

«Скажу откровенно, они просто не знают, что делать дальше после того, как Путин помиловал Ахтема Чийгоза – основного фигуранта, что делать с остальными. Команда от ФСБ еще не поступила», – отметил Умеров.

«Суды в Крыму подконтрольны Российской Федерации и, к сожалению, территория Крыма тоже подконтрольна Российской Федерации де-факто. Их логику объяснять очень трудно, и очень трудно предсказать, что будет с этими ребятами, в отношении которых судебные разбирательства продолжаются», – добавил Умеров.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя перенес на 17 ноября заседание по «делу 26 февраля», причиной назвали занятость судьи в другом процессе.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Россия 25 октября выдала Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Турции.