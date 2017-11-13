В Севастополе с начала года уменьшилось количество организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, поскольку у предпринимателей нет договоров на аренду недвижимости. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя.

Как отметили в ведомстве, розничную продажу алкогольной продукции в городе осуществляет 381 организация в 664 точках, из которых 248 – общепит, а 416 – розничная торговля.

«По состоянию на 1 января текущего года продажу алкогольной продукции осуществляло 430 организаций в 761 объекте торговли: 396 – общественного питания и 365 – розничной торговли», – говорится в сообщении

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году для Севастополя и Крыма действовала отсрочка по вступлению в силу российского закона, согласно которому лицензиат обязан иметь зарегистрированные должным образом документы на недвижимость, в которой он осуществляет свою деятельность.

Начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников отметил, что в городе следят за соблюдением правил продажи алкогольной продукции.

«Максимально оперативно реагируем на сигналы, поступающие от жителей, о нелицензированной продаже алкоголя и о продаже спиртных напитков в ночное время», – добавил Кирпичников.

В управлении потребительского рынка и лицензирования Севастополя сообщают, что с начала 2017 года провели 573 внеплановые проверки предпринимателей и в 18 случаях выявлены нарушения законодательства.

В сентябре в Севастополе ужесточили продажу алкоголя по праздникам и во время массовых мероприятий.