Количество погибших от землетрясения в Иране и Ираке превысило 340

В Иране и Ираке до более чем 340 возросло количество погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего вечером 12 ноября недалеко от ирано-иракской границы. Еще более 4,5 тысячи человек ранены, сообщает Радiо Свобода.

Большинство жертв приходится на иранский пограничный регион Керманшах.

Подземные толчки вечером 12 ноября почувствовали жители всего региона, от Турции в Кувейта.

Геологическая служба США заявляет, что эпицентр землетрясения находился недалеко от города Халабджа на северо-востоке Ирака на глубине почти 34 километров.

Сейсмологический центр Тегеранского университета сообщил, что подземные толчки начались в 21:48 по местному времени (20:48 по Киеву).

Наибольший удар претерпел иранский город Сарпол-э-Захаб, примерно в 15 километрах от границы с Ираком, здесь погибли десятки людей.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный траур по погибшим.