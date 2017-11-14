Часть Симферополя на два дня останется без водоснабжения – «Вода Крыма»

Жителей Симферополя предупреждают об отключении водоснабжения с 15 ноября по 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Вода Крыма».

В ведомстве отмечают, что водоснабжение отключат в крупном микрорайоне в центре Симферополя, в том числе – на улице Киевской, Тренева, Набережной, а также ряде других улиц. В частности, без водоснабжения останется госпредприятие «Крымтроллейбус».

Ограничение в подаче воды связано с проведением работ по замене участка водовода диаметром 500 мм на ул. Толстого, утверждают в пресс-службе.

Уровень потери воды в коммунальных сетях Крыма составляет 52,2%, заявила на заседании подконтрольного Кремлю комитета Госсовета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам российский министр ЖКХ полуострова Марина Горбатюк

Более пяти тысяч крымчан остались 5 октября без воды из-за аварий. Так, авария на сетях холодного водоснабжения в Симферополе оставила без воды 3,5 тысячи горожан. Еще одна авария, оставившая без водоснабжения 2 тысячи человек, произошла в Саках.