В Севастополе 13 ноября отметили «День Гагаринского района». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в культурно-информационном центре провели торжественное собрание, на котором представитель управления МВД России по Севастополю вручил российские паспорта севастопольской молодежи. После вручения документов, в зале включили гимн России.

Российский вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров на торжественном собрании пообещал, что власти создадут в районе несколько парков и скверов.

С поздравлениями выступил представитель правительства российской республики Дагестан в Севастополе Мурад Салихов. Он заявил, что «события 2014 года (российская аннексия Крыма – КР) показали, что севастопольцы – единый народ с народом России и Дагестана».

На мероприятии представители местной власти вручили благодарственные письма пенсионерам-активистам, пожарным, сотрудникам Следственного комитета России, работникам жилищно-коммунального хозяйства.

Украинские правозащитники отмечают, что в Крыму фактические власти полуострова проводят целенаправленную работу среди молодежи, в том числе пропагандистскую. по Согласно решению нынешнего правительства полуострова, в ближайшее время в Крыму будет создан специальный молодежный учебно-полевой центр, в котором будут учить знаниям в области обороны и военной службы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».