Путин заявил о возобновлении отношений между Россией и Турцией

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в российском городе Сочи, заявил 13 ноября, что отношения двух стран можно считать восстановленными почти в полном объеме.

По его словам, товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года вырос на 38 процентов после того, как за прошлый год он сократился на 30 процентов.

Путин добавил, что Россия и Турция «продолжают тесно сотрудничать практически по всем направлениям», в том числе по безопасности и сирийского урегулирования.

Эрдоган еще перед тем, как вылететь на эту встречу ранее в понедельник, назвал в Стамбуле Путина «дорогой друг», сообщает Радiо Свобода.

Президент Турции заявил, что намерен обсудить в России технические детали плана закупки Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400.

В прошлый раз оба президента встречались в Анкаре 28 сентября.

Отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как в ноября 2015 года Турция сбила военный самолет России вблизи границы с Сирией. По данным Анкары, которые подтвердили в НАТО, российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство, несмотря на многочисленные предупреждения. Москва отрицает это.

Но после неудачной попытки переворота в Турции летом 2016 года и масштабной кампании подавления десятков тысяч «неблагонадежных», власти Турции, потерпев острую критику Запада, вновь обратились к России. Эрдоган и Путин начали восстанавливать связи.

При этом обе стороны участвуют в событиях в Сирии с противоположных сторон. Россия оказывает военную и дипломатическую поддержку режиму авторитарного президента Сирии Башара аль-Асада. Турция поддерживает часть сирийских сил, добивающихся свержения Асада.