Сенцова держали в штрафном изоляторе две недели, и уже выпустили – адвокат

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов был направлен в штрафной изолятор в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России из-за назначенного ранее наказания. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По его словам, перевод Сенцова из Якутска связан с «общественной активностью и его поддержкой» в Якутии. Решение о переводе руководство ФСИН приняло 21 июля, однако этап начался через полтора месяца, заявил адвокат.

«Перевели, поскольку посчитали, что идет общественная активность в Якутии, связанная с его поддержкой. И руководство ФСИН 21 июля приняло решение о переводе его в Салехард, в исправительную колонию №8, «Белый медведь». Приказ был отдан 21 июля, и только через полтора месяца решили перевести именно в связи с активной поддержкой по всем фронтам, и с активными действиями в поддержку. За все, что происходило в Якутии, связанное с ним, его за это наказывали. Сажали несколько раз в ШИЗО (штрафной изолятор – КР)», – рассказал Дмитрий Динзе.

В настоящий момент, по словам адвоката, Олег Сенцов уже покинул штрафной изолятор и находится в отряде. В его бараке 60 человек. Колония, по словам адвоката, отличается строгим исполнением правил внутреннего распорядка. Основное производство в колонии – обработка камня и изготовление каменных поделок. Но кроме этого, есть работы в библиотеке, театре и местной киностудии. Руководство колонии предложило ему работу, связанную с работой театра и кино, но он отказался, сообщил Дмитрий Динзе.

«Олег … очень сильно похудел. В Якутии и сейчас – это два разных человека. Очень устал от этапа, и у него нет запасов продуктов. Хотя питание в колонии нормальное, в отличие от 15 других северных колоний снабжается хорошо», – сообщил адвокат.

13 ноября руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что Олег Сенцов был помещен в штрафной изолятор.

Комментариев пресс-службы российской Федеральной службы исполнения наказания по поводу помещения Олега Сенцова в штрафной изолятор на данный момент нет.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.