В ЕС поддержали укрепление и финансирование отдела по борьбе с дезинформацией – Могерини

Укрепление и финансирование отдела Европейской службы внешних действий, что борется с дезинформацией, получили политическую поддержку министров иностранных дел стран-членов Европейского союза, сообщила после заседания Совета министров ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Обратилась с просьбой увеличить человеческие и финансовые ресурсы, предназначенные для трех рабочих групп по стратегическим коммуникациям, которые я создала за последние два года – одну посвященную Востоку, одну – Западным Балканам и последнюю – арабскоязычному миру. Я получила политическую поддержку министров иностранных дел, и теперь мы проверим, последуют ли за ними в следующие недели министры финансов», – заявила Могерини.

«Два года назад мы существенно увеличили наши коммуникации, особенно сосредоточив внимание на Восточную Европу, а также на Западные Балканы и Средиземноморье. Я надеюсь, страны-члены поддержат мое предложение увеличить бюджет стратегических коммуникаций, в частности, рабочих групп», – заявила Федерика Могерини.

С требованием увеличить финансирование и численность персонала рабочих групп по стратегическим коммуникациям внешнеполитическая служба ЕС во главе с Могерини обращалась уже неоднократно, но возникала проблема незначительного бюджета и поддержки этих рабочих групп. В частности, Рабочая группа восточных стратегических коммуникаций ЕС, созданная для противодействия пропагандистской и дезинформационной кампании, в частности России, насчитывает менее двух десятков человек персонала. Россия, по подсчетам, выделила на свою пропагандистскую деятельность 1,2 миллиарда евро.

Призыв к выделению дополнительных ресурсов на противодействие дезинформации и антиевропейской пропаганде России также поступил от министров иностранных дел Хорватии, Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Великобритании.

Учитывая признаки российского вмешательства и в каталонский кризис, к этой группе стран присоединился и министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, который, согласно дипломатическим источникам, поднимал этот вопрос на нынешнем заседании Совета ЕС в Брюсселе.

Это же подтвердил и его пресс-секретарь Иньиго Мендес де Виго в интервью ряду испанских СМИ, который заявил: «ЕС должен рассматривать этот вопрос очень серьезно. Нельзя допустить, чтобы иностранные силы, посторонние лица ... пытались изменить конституционный строй».