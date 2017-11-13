Консультативная комиссия по противодействию пропаганде в СМИ, созданная Сетью органов медийного саморегулирования (СОМС), считает, что публикация информационного агентства «Крыминформ», который связывают с де-факто правительством Крыма, «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать» относится к пропагандистскому, а не журналистскому продукту.

Соответствующее решение Консультативной комиссии по противодействию пропаганде в СМИ обнародовала 13 ноября Комиссия по журналистской этике.

Статья о деятельности проекта Радіо Свобода Крым.Реалии на территории аннексированного Крыма была размещена на сайте «Крыминформ» 21 июня 2017 года. По мнению членов Комиссии по журналистской этике, статья «имела признаки такой, что пропагандирует язык вражды». Поэтому Комиссия по журналистской этике 26 сентября 2017 года обратилась к Сети органов медийного самоуправления, в которую входит также и Комиссия по журналистской этике, для проведения экспертной оценки этой статьи на предмет пропаганды языка вражды в СМИ.

На своем заседании 14 сентября 2017 года Консультативная комиссия по противодействию пропаганде в СМИ, включающая представителей органов медийного саморегулирования Молдовы (председательствующая страна), Азербайджана, Армении, Беларуси, и Грузии, пришла к выводу, что этот материал относится к пропагандистскому, а не журналистскому продукту, говорится в сообщении комиссии.

По результатам рассмотрения жалоб, выработаны рекомендации Сети организаций медийного саморегулирования по распространению пропаганды в СМИ.

Комиссия по журналистской этике советует медийному сообществу «помнить об ответственности журналистов за распространенную информацию, о необходимости соблюдения профессиональных и этических стандартов, не использовать манипуляций сознанием, вымышленных сенсаций».

«Стоит воздержаться от информационных атак на коллег, которые могут угрожать их безопасности, жизни и здоровью. Очень опасным является использование «анонимных» экспертов», которые выступают с односторонних субъективных позиций. Также недопустимо распределение журналистов на «своих» и «чужих», это самый первый признак наличия языка ненависти. Напоминаем, что также недопустимо совмещать журналистскую профессию и работу с другими, особенно с пропагандой», – говорится в сообщении Комиссии по журналистской этике.

С выводом Консультативной комиссии по противодействию пропаганде в СМИ и рекомендациями Сети организаций медийного саморегулирования можно ознакомиться на сайте комиссии.

21 июня на крымском сайте «Крыминформ», который связывают с де-факто правительством Крыма, была опубликована статья «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», в которой сообщается о деятельности редакции Крым.Реалии. В публикации российские эксперты утверждают, что издание ведет «подрывную деятельность» на российской территории и «вмешивается в российские политические процессы». В тексте названы фамилии семерых крымчан и севастопольцев, которые, как утверждается в публикации, сотрудничают с Радiо Свобода, что, по мнению цитируемых экспертов, «классифицируется как государственная измена».

Президент RFE/RL Томас Кент 22 июня 2017 года заявил, что статья «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», вышедшая 21 июня на крымском сайте «Крыминформ», представляет собой глубоко искаженное и обманчивое описание деятельности Радiо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty). Он подчеркнул, что Радiо Свобода работает в Крыму в ответ на требование граждан о предоставлении достоверной информации.