Во вторник комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по правам человека в Крыму

Во вторник в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН состоится голосование по обновленному проекту резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)».

Об этом в Твиттере сообщает Постоянное представительство Украины в ООН.

Проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженны конфликт; осуждает ретроактивное применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Также проект осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине, несмотря на соответствующий мандат Миссии и отмечает положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников.

В документе также содержится просьба к Генеральному секретарю ООН скоординировать действия структур ООН с целью обеспечения имплементации положений этой резолюции.

По процедуре, проект резолюции сначала будет голосоваться на заседании Третьего комитета Генсамаблеии ООН, после чего – на общем заседании Генассамблеи.

Член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, комментируя проект новой резолюции, заявлял, что документ может угрожать суверенитету России.