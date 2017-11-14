В Иране объявили траур после землетрясения, унесшего более 400 жизней

В Иране на 14 ноября объявили траур после землетрясения, которое произошло близ границы с Ираком вечером 12 ноября и повлекло за собой гибель более 450 человек.

В Иране, в частности, полуофициальное агентство «Тасним» вечером 13 ноября сообщило о 445 погибших и 7370 раненых и травмированных. Официальные источники пока сообщают о 407 погибших.

Большинство людей пострадали в провинции Керманшах. Более половины жертв – в городе Сарполь-э-Загаб с преимущественно курдским населением.

В Ираке, где пораженная землетрясением территория мало населена, сообщается о восьми погибших и более 400 раненых.

По последним оценкам Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,3 балла, его эпицентр находился недалеко от города Халабджа в Иракском Курдистане.