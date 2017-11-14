Российский режиссер Бондарчук попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу российского режиссера Федора Бондарчука, обвинив его в «антиукраинской пропаганде и открытой поддержке агрессивной политики России». Об этом сообщается на странице режиссера в разделе «Чистилище».

Администрация ресурса напомнила, что Бондарчук в марте 2014 года подписал коллективное обращение российских деятелей культуры в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму.

Сайт «Миротворец» 7 ноября начал поиск участников международной конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище».

В марте 2014 года в российской газете «Известия» было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму. Всего свои подписи оставили более 500 человек.

Публичных комментариев Бондарчука по этому поводу пока нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».