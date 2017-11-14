В Бахчисарае несколько часов искали пропавшего ребенка

В Бахчисарае нашли восьмилетнего ребенка, пропавшего вечером 13 ноября в районе села Глубокий Яр, сообщает пресс-служба подконтрольного России крымского главка МЧС.

«В службу спасения обратились родственники ребенка, который около двух часов назад пошел на прогулку в окрестностях 7 микрорайона Бахчисарая и не вернулся. В район поисков немедленно были направлены спасатели и правоохранители», – сказано в сообщении.

В МЧС уточняют, что к поисковым работам привлекли сотрудников Национальной гвардии, волонтерские организации и добровольцы из числа местных жителей, которые обеспечивали обход вдоль трассы «Бахчисарай-Севастополь».

Всего в поисках задействовали 184 человека. Ребенка нашли в 8 км от места проживания.

«Мальчика передали матери, после чего его доставили для обследования в Бахчисарайскую районную больницу. К счастью, ребенок находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждался», – передают в главке.

По информации спасателей, операция по поиску ребенка длилась около трех часов.

Крымский активист Сейтумер Сейтумеров в своем видеообращении на Фейсбуке сообщил, что ребенка искали от 200 до 300 человек.

«Мусульмане из Бахчисарая Осман и Рустем нашли Эскендера (пропавшего ребенка, – КР) в районе Глубокого Яра. За несколько часов он достаточно далеко успел пройти», – сказал он.

В Крыму на горе Чатыр-Даг 11 ноября сотрудники российского управления МЧС полуострова нашли туриста, заблудившегося в районе «Холодного кулуара».

По информации крымского управления МЧС России, с начала 2017 года на полуострове было проведено 176 поисково-спасательных операций, в результате которых оказана помощь 107 гражданам, в том числе 9 детям.