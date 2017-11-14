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Новости

Афганистан: более 20 афганских полицейских погибли в результате нападения талибов

Провинция Кандагар на карте Афганистана

В афганской провинции Кандагар 22 полицейских погибли в результате нападений со стороны боевиков движения «Талибан», сообщают местные власти.

Представитель полиции Матиулла Хелал 14 ноября заявил, что еще не менее 15 полицейских были ранены, когда талибы атаковали 15 блок-постов. По его словам, 45 боевиков были убиты, еще 35 ранены в этих инцидентах.

Также, по данным полиции, ни один из контрольных пунктов силовиков не был захвачен во время нападений.

«Наши силы сопротивлялись, пока не получили подкрепление и воздушную поддержку. Талибы были разбиты», – рассказал другой представитель правоохранительных органов Зия Дуррани.

Талибы объявили, что берут на себя ответственность за нападения.

Афганские власти 13 ноября сообщали об аналогичных нападениях в провинции Фарах, в результате которых погибли восемь полицейских.

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