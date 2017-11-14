В Нью-Йорке готовятся рассмотреть резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН запланировано 14 ноября в 17:00 по киевскому времени. Об этом сказано в повестке дня Генассамблеи ООН.

Обсуждение вопросов, предусмотренных повесткой дня, продлится до 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция Радіо Свобода и Крым.Реалии начнется за несколько минут до начала события.

В составе украинской делегации на заседание прибыли члены Меджлиса крымскотатарского народа, украинские дипломаты и правозащитники.

«В резолюции говорится о грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет, там в числе соавторов около 30 государств», – сказал Крым.Реалии лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме заседания комитета, запланирован ряд мероприятий, в том числе брифинг с иностранными журналистами.

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.