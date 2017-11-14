Новую ТЭС в Сакском районе обещают запустить в следующем году

Строящуюся в Сакском районе новую ТЭС планируют запустить к началу ноября следующего года.

Как сообщает близкое к российским властям полуострова издание «Крыминформ», об этом рассказал генеральный директор российского предприятия «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

«К 1 ноября 2018 года станция будет полностью запущена, все 120 МВт. Новая генерация будет потреблять 26 тысяч кубометров газа в час при максимальной нагрузке», – сказал он.

Гендиректор «КрымТЭЦ» сообщил, что в декабре этого года на подготовленном фундаменте начнется монтаж оборудования, а в феврале стартуют пусконаладочные работы.

По словам Черезова, стоимость новой электростанции составляет 14 млрд рублей (более 6 миллиардов гривен, – КР).

В Минэнерго России считают нецелесообразным строительство Сакской теплоэлектроцентрали.

Замминистра энергетики соседней России Андрей Черезов утверждает, что с учетом только энергомоста и двух строящихся ТЭС аннексированный Крым будет обеспечен к 2019 году 1790 МВт электроэнергии при прогнозе потребления мощности на уровне 1500 МВт.

В июле 2017 Министерство энергетики России объявило о намерении открыть конкурс на строительство новой электростанции на западе аннексированного Крыма, ориентировочно в районе Сак.

В Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.