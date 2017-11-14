Россия: ФСБ сообщает о задержании 69 участников движения «Таблиги Джамаат»

Федеральная служба безопасности соседней России сообщает о задержании в Московском регионе 69 участников запрещенного в России и аннексированном ею Крыму религиозного движения «Таблиги Джамаат».

Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Руководство названной экстремистской ячейкой осуществляли выходцы из центрально-азиатского региона. В ее деятельность вовлекались, в том числе, граждане России. Членами «Таблиги Джамаат» применялись меры конспирации и противодействия правоохранительным органам», – говорится в сообщении.

ФСБ утверждает, что в ходе обысков изъяла «экстремистскую» литературу, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о деятельности организации.

«Таблиги Джамаат» – аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. В 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.

Российское управление ФСБ по Крыму 2 октября отчиталось, что ликвидировало три ячейки организации «Таблиги Джамаат».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 3 октября арестовал крымчан Рената Сулейманова, Арсена Кубединова и Талята Абдурахманова по подозрению в участии в движении «Таблиги Джамаат».

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».