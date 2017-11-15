Иностранные инвестиции в Крыму заменила федеральная целевая программа – крымский финансист

В аннексированном Крыму иностранные инвестиции полностью заменила российская федеральная целевая программа. Об этом сказал директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов в эфире Радио Крым.Реалии.

«В Крыму россияне столкнулись с новыми для них социально-экономическими условиями: отсутствие инвестиций, невозможность профессионального управления финансами, сложности из-за оккупированного статуса. Социальный и государственный сектор могут финансироваться только из государственного бюджета, потому как других поступлений там просто нет», – отметил эксперт.

По мнению Стародубова, ранее были планы обеспечивать строительство ряда объектов за счет инвесторов, в том числе аэропорт «Симферополь»

«Однако в оккупации это оказалось невозможным. Инвестиции заменяет федеральная целевая программа», – сказал он.

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Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития аннексированного Крыма в августе 2014 года. В ноябре 2016 года запланированные на пять лет затраты увеличили до 770 миллиардов рублей (около 340 миллиардов гривен –​ КР).

Финансирование российской федеральной целевой программы для Крыма должно увеличиться на 72 миллиарда рублей (около 31 миллиарда гривен – ​КР) при нынешнем гарантированном объеме дополнительной помощи в 59 миллиардов (около 26 миллиардов гривен –​ КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».