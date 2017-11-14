Бандурист Киндрачук: в Ялте меня принимают, как казацкую экзотику

Казак-бандурист Остап Киндрачук из Ялты, который основную часть года проводит кобзарем в Киеве, каждый летний сезон приезжает в Крым.

В последние годы на ялтинской набережной украинского бандуриста принимают как «казацкую экзотику», об этом кобзарь рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Я там играю на набережной в казацком костюме, очень многие слушают, поют со мной «Реве та стогне Дніпр широкий». Некоторые рассказывают, что они из давних раскулаченных казаков, уже не помнят языка украинского, но, говорят – услышав бандуру – просыпаются казацкие корни», – вспоминает Киндрачук о проведенном в Ялте лете 2017 года.

Сейчас бандурист живет в Киеве, планирует поездку в Крым к лету.

Известный в Киеве казак-бандурист из Ялты Остап Киндрачук отметил 13 ноября свой 80-й юбилей.

Остап Киндрачук родился в селе в Ивано-Франковской области в 1937 году. Большую часть жизнь прожил в Ялте, был капитаном пассажирского судна, занимался поддержкой украинской культуры, добивался организации украинской школы в городе. В Киев приезжает в зимний сезон, летом и после аннексии Крыма играет на ялтинской набережной.