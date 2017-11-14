Российский дирижер утверждает, что не подписывал обращение в поддержку аннексии Крыма

Российский дирижер Валерий Гергиев, выступление которого украинские дипломаты бойкотировали в Вашингтоне, утверждает, что не подписывал письмо в поддержку аннексии Крыма. Об этом дирижер сообщил в комментарии «Голосу Америки».

«Мы – музыканты, мы занимаемся своим делом... Нам надо делать каждому свое. Кому-то стоять и протестовать, как правило, за деньги. У нас хорошие отношения с американскими коллегами и меня часто приглашают на концерты в Карнеги Холл», – сказал Гергиев.​

В понедельник, 14 ноября, украинские дипломаты отказались посетить организованный США и Россией «Концерт за единство». В нем участвовали музыканты, поддержавшие действия президента России в отношении Крыма. Среди них – российский пианист Денис Мацуев и дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев.

Публичных комментариев Мацуева по этому поводу пока нет.

В марте 2014 года в российской газете «Известия» было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму. Под ним подписались Денис Мацуев и Валерий Гергиев. Всего свои подписи оставили более 500 человек, сообщало российское издание.