«Морскую дирекцию» оштрафовали за трудоустройство экс-чиновника – прокуратура Крыма

Оператора Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция» оштрафовали на 100 тысяч рублей (около 44,2 тысячи гривен – КР) за сокрытие информации о найме на работу бывшего чиновника российской администрации Керчи. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

«ООО «Морская дирекция», трудоустроившее бывшего сотрудника администрации Керчи, не сообщило в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы о принятии его на работу», – сказано в сообщении.

В крымской прокуратуре уточняют, что в отношении оператора возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.29 Кодекса административных правонарушений России (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

«Мировой судья Керченского судебного района привлек предприятие к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе.

На момент публикации новости на сайте «Морской дирекции» реакции на вынесенный приговор не было.

В Крыму периодически сообщают о штрафах, наложенных на работодателей, которые трудоустроили бывших чиновников без соблюдения действующего законодательства.

В прошлом году, по данным крымского главка Следкома России, на полуострове были возбуждены 250 уголовных дел в отношении чиновников по коррупционным преступлениям.

ООО «Морская дирекция» учредили в 2014 году, после российской аннексии Крыма. На предприятие возложили функции по обеспечению бесперебойной работы Керченской паромной переправы для поставки материально-технических ресурсов, продуктов питания, перевозки пассажиров и транспортных средств.