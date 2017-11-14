Троих крымчан обвиняют в организации азартных игр в Симферополе

Троих жителей Симферополя обвиняют в организации азартных игр в одном из жилых домов. Об этом сообщает 14 ноября пресс-служба крымского управления Следкома России.

«Обвиняемые создали организованную преступную группу, которая до середины июля 2016 года занималась незаконным проведением азартных игр в нелегальном игровом зале, размещенном в одном из жилых домов на территории Симферополя», – сказано в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что обвиняемые получили доход в размере более 2 миллионов рублей (около 884 тысяч гривен – КР).

В отношении крымчан возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России. Им грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Дело с обвинительным заключением направили в суд.

В июле российский следственный отдел по Ялте возбудил два уголовных дела по факту работы двух «нелегальных» казино, которые вели свою деятельность в городе.