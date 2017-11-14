Верховная Рада начала рассмотрение вопросов госбюджета

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопросов государственного бюджета. Во вторник 14 ноября депутаты рассматривают законопроект о госбюджете на 2018 год в первом чтении.

Перед этим в ходе вечернего заседания депутаты одобрили во втором чтении законопроект о повышении качества медицинского обслуживания в сельской местности.

Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона о госбюджете 15 сентября, в последний день, когда согласно Бюджетному кодексу, должен был это сделать. Документ, в частности, предусматривает доходы бюджета на следующий год в сумме более 877 миллиардов гривен, расходы – более чем 948 миллиардов гривен.

Показатель дефицита заложен в пределах 77,9 миллиарда гривен, а годовой рост реального ВВП ожидается на уровне 3%.

Кроме того, согласно проекту госбюджета, с 1 января 2018 года планируется увеличение минимальной заработной платы в Украине на 523 гривен – до 3723 гривен. Курс гривны на конец следующего года правительство прогнозирует на уровне 30,1 гривны за доллар США.

В прошлом году госбюджет-2017 депутаты приняли ночью 21 декабря 2016 года.