В ООН приняли обновленный проект резолюции по Крыму

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 – против и 77 воздержались. Против выступили Беларусь, Венесуэла и другие страны.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, находящийся в составе украинской делегации в Нью-Йорке, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Россия продолжает явные нарушения своих обязательств как оккупирующего государства в Крыму. По его словам, крымчане живут в страхе быть названными экстремистами, террористами или украинскими шпионами, что означает для них уголовное преследование.

Российский представитель назвал документ «оторванным от реальности» и очередной попыткой Украины изменить статус Крыма «вопреки принятому на референдуме решению народа в Крыму».

В составе украинской делегации на заседание Генеральной ассамблеи ООН прибыли члены Меджлиса крымскотатарского народа, в том числе народный депутат Украины Мустафа Джемилев, украинские дипломаты и правозащитники.

Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».