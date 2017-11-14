Украина в ООН рассказала о репрессиях в Крыму и призвала защитить права крымчан (трансляция)

Россия продолжает явные нарушения своих обязательств как оккупирующего государства в Крыму, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, находящийся в составе украинской делегации в Нью-Йорке, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН.

Украинская сторона представила обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. Онлайн-трансляцию заседания комитета транслируют Радіо Свобода и Крым.Реалии.

​«Положения в области прав человека в Крыму серьезно усугубились, убийства, пытки, незаконные задержания, – широко распространенные нарушения прав человека в Крыму. Люди живут в страхе быть названными экстремистами, террористами или украинскими шпионами, что означает для них уголовное преследование», – сказал представитель Украины.

Он напомнил о деле украинского журналиста Николая Семены, ограничение передвижения которого и уголовное преследование нарушают его права. Также он напомнил о репрессиях по отношению к членам Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове, задержаниям, и что крымские татары рискуют попасть под преследование, поскольку они сотрудничают с этой организацией.

Сергей Кислица подчеркнул, что в числе украинской делегации находятся представители Меджлиса крымскотатарского народа, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, и назвал их героями. Кислица отметил, что жители Крыма остаются украинскими гражданами, и что Украина привержена защите прав крымчан на оккупированной территории.

Российский представитель назвал документ «оторванным от реальности» и очередной попыткой Украины изменить статус Крыма «вопреки принятому на референдуме решению народа в Крыму». Он заявил, что никакого вооруженного конфликта в Крыму нет, а полуостров «является российским регионом». Также он заявил, что этот вопрос не входит в компетенцию Третьего комитета.

Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.