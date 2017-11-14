В Джанкое канализационные сети изношены на 60% – крымский депутат Бабашов

В Джанкое канализационные сети изношены на 60%, сообщает 14 ноября пресс-служба подконтрольного Кремлю парламента Крыма. Об этом шла речь на выездном заседании Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству крымского парламента, которое прошло в Джанкое.

Как сообщил депутат крымского парламента Леонид Бабашов, канализационные сети требуют либо капитального ремонта, либо полной замены.

Кроме того, в Джанкое остро стоит вопрос функционирования очистных сооружений, состояние которых неудовлетворительное, сказал он.

«Ожидается, что в 2018-2019 годах на строительство новых очистных сооружений городу будет выделено порядка 1,3 млрд. рублей. Это будет один из крупнейших проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства за последние годы и полностью решит проблему города», – заявил Бабашов.

По словам парламентария, руководству города необходимо обратить внимание на проведение капитального ремонта кровель и общежитий, а также на содержание улиц в чистоте.

В начале октября 2017 года подконтрольный России министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов заявил, что к зиме подготовлены 97 % крымских котельных, а также 99 % объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».