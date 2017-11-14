Минобороны России назвало ошибкой использование кадра из видеоигры в пресс-релизе

Министерство обороны России назвало ошибкой использование кадра из видеоигры в качестве «доказательства» оказания Соединенными Штатами поддержки террористической группировке «Исламское государство» в Сирии.

В пресс-релизе российского военного ведомства говорится, что некий гражданский сотрудник одного из подразделений ошибочно прикрепил фотоматериалы к официальному заявлению. При этом в министерстве продолжают утверждать, что США отказываются наносить удары по колоннам радикальных исламистов.

Ранее Минобороны России заявило о наличии «неоспоримого подтверждения» этих сведений и опубликовало несколько черно-белых кадров с колоннами военной техники. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team заметили, что это кадры из видеоигры про самолет огневой поддержки AC-130, а также фрагменты из видео «Ударные вертолеты Ирака», которое было опубликовано в сети еще в 2016 году.

После публикации Conflict Intelligence Team Министерство обороны России удалило фотографии из своих записей, оставив только текст.