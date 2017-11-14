Россия: в Башкортостане протестовали в защиту изучения башкирского языка

Несколько десятков активистов 14 ноября устроили в Уфе, столице республики Башкортостан в России, одиночные пикеты в разных местах в городе с требованиями сохранить обязательное изучение башкирского языка в школах.

Они держали плакаты с лозунгами «Не нарушайте Конституцию Башкортостана», «Руки прочь от государственного башкирского языка» или «Кто не имеет языка – не имеет Родины».

Похожие акции прошли в меньших объемах и в некоторых других городах Башкортостана.

Нынешний протест состоялся в день прибытия в республику комиссии из Москвы по результатам прокурорских проверок, которые длились с августа о том, нет ли в какой-то школе Башкортостана обязательного изучения башкирского языка, который, по Конституции республики, в является государственным наряду с русским.

Такие пикеты и другие акции в защиту башкирского языка проходят в российской республике уже около двух месяцев.

Общественные активисты в Башкортостане требуют вернуть государственный башкирской язык в учебные заведения в качестве обязательного предмета.

В конце июля президент России Владимир Путин, говоря на тему изучения национальных языков в национальных республиках России, заявил: «заставлять человека учить язык, коотрый для него не является родным, недопустимо». При этом он явно имел в виду только национальные языки как родные и не рассматривал ситуации, когда не является родным русский язык, государственный во всей России и обязательный к изучению во всей стране.

После того заявления Путин также поручил прокуратуре проверить, как национальные языки изучаются в школах.

Кроме Башкортостана, действия Москвы вызвали протесты, в частности, в соседних Татарстане и Чувашии, национальные языки которых также определены в Конституциях этих республик как государственные. Президент Татарстана заявил, что по результатам переговоров с Москвой, татарский язык останется обязательным во всех школах республики, но в сокращенном объеме – до двух часов в неделю против прежних пяти или шести и только в 1-х – 9-х классах вместо всех 11 лет среднего образования в России.

Само обучение в школах России уже давно полностью переведено на русский язык. Единый государственный экзамен по окончанию среднего образования, примерный аналог украинского внешнего независимого оценивания, можно составлять из неязыковых предметов только на русском языке.