Картографические войны: Крым пририсовали к России – Радио Крым.Реалии

Как повлияет на свободу слова, вероисповедания, и уголовные преследования в Крыму проект новой резолюции ООН? Может ли российский суд изменить приговор Владимиру Балуху? Как ведущие издания допускают географические ошибки, окрашивая Крым в цвета соседней России?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с председателем Комитета защиты прав крымскотатарского народа Эскендером Бариевым, постоянным представителем президента Украины в Крыму Борисом Бабиным; правозащитницей и координатором проекта КрымСОС Тамилой Ташевой; корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком; адвокатом Владимира Балуха Ольгой Динзе; экспертом Крымской правозащитной группы Владимиром Чекрыгиным; крымским общественным деятелем, доцентом Черновицкого университета им. Федьковича Анатолием Ковальским; членом Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Украины Сергеем Костинским, журналистом-международником Алексеем Ковалем; народным депутатом Украины Владимиром Арьевым; украинским политологом-международником Борисом Тизенгаузеном.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.