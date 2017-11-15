Конгрессмены США призвали министра юстиции лучше вспомнить о связи кампании Трампа с россиянами

В США конгрессмены на слушании в комитете Палаты представителей по делам судопроизводства призвали министра юстиции страны Джеффа Сешнза лучше вспомнить то, что он знает о связи представителей предвыборной кампании теперь уже президента США Дональда Трампа с чиновниками из России накануне президентских выборов 2016 года.

В частности, Джеффа Сешнза, который перед выборами был одним из ведущих сторонников выдвижения Дональда Трампа на пост президента, на слушании расспрашивали о внешнеполитическом советнике избирательной кампании Джорджа Пападопулоса, который встречался в Европе с посредниками в контактах с российскими чиновниками. Джефф Сешнз сначала отвечал, что не помнит встречи в марте 2016 года, на которой Джордж Пападопулос предложил устроить встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Позже Сешнз сказал, что вспомнил о той встрече после того, как о ней сообщила пресса. Но он заявил, что хотел тогда четко заявить, что Пападопулос не имеет полномочий представлять кампанию Трампа в связях с властью России или любой другой страны.

Кроме того, министр юстиции заявил на слушании, что не помнит и встречи с другим советником кампании Картером Пейджем.

Пападопулос признал себя виновным в том, что солгал Федеральному бюро расследований США, отрицая свои контакты с россиянами, которые он на самом деле имел. Пейдж публично заявлял, что в прошлом году сообщал Сешнзу о подготовке своего визита в Россию.

Сешнз уже по крайней мере трижды давал показания под присягой в различных комитетах Палаты представителей и Сената Конгресса США, и законодатели обращали внимание на расхождения в его утверждениях. Эти комитеты, а также Министерство юстиции (точнее, ФБР в его составе), ведут собственные отдельные расследования по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года (спецслужбы США считают это вмешательство доказанным, нынешние расследования обнаруживают все новые факты такого вмешательства, Москва продолжает отрицать его) и возможных незаконных контактов представителей кампании Трампа с чиновниками из России.

Сешнз ранее был вынужден самоустраниться от принадлежащего ему по должности общего руководства расследованием, которое ведет Минюст, после того, как он давал расходящиеся показания о своих собственных контактах, в частности, с тогдашним послом России в США.