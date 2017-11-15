Футбол: сборная Дании одержала последнюю европейскую путевку на чемпионат мира

Последней европейской сборной, которая получила право в 2018 сыграть на чемпионате мира по футболу в России, стала команда Дании. 14 ноября датчане в Ирландии разгромили сборную этой страны - 5:1.

Двухматчевое противостояние началось для ирландцев с ничьи – несколько дней назад в Дании они сохранили свои ворота (0:0), а в начале домашнего поединка вышли вперед. Но еще в первом тайме датчане забили дважды, а после перерыва – еще три гола. Главным героем вечера стал нападающий сборной Дании Кристиан Эриксен, который отличился трижды.

Кроме датчан, со стадии плей-офф на чемпионат мира вышли команды Швеции, Хорватии и Швейцарии, которые оставили за бортом мирового первенства итальянцев, греков и североирландцев соответственно.

Очередной чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соседняя страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.