Румыния депортиртирует пророссийского националиста из Сербии, поддержавшего аннексию Крыма

В Бухаресте Апелляционный суд решил депортировать известного националиста и шпиона из Сербии Братислава Живковича, который в 2014-2015 поддержал действия России в отношении Крыма и Донбасса.

Суд запретил ему въезд на 15 лет, сообщила Румынская информационная служба (SRI), главная спецслужба страны.

Сообщается, что 42-летний Живкович в 2014-15 годах воевал против Украины на Донбассе. Как сообщает агентство AP, тогда же Живкович отправился в Крым, чтобы поддержать аннексию Россией Крыма. По данным спецслужбы, Живкович участвовал еще в конфликтах 1990-х годов – в Боснии, в Косово, также действовал в Хорватии.

Румынская спецслужба утверждает, что Живкович хотел получить секретные документы о критической инфраструктуре и объектах национальных и союзных в НАТО войск на юго-востоке Румынии с целью повлиять на стратегическое партнерство в НАТО.

Как сообщили в пресс-службе румынской спецслужбы, Живковича задержали, когда он фотографировал военные радарные установки на побережье Черного моря и пытался передать их координаты.

В Румынии заверили, что гражданин Сербии не сумел получить ни одного тайного документа, но, по словам представителя спецслужбы, он представляет угрозу для национальной безопасности Румынии.

Сербия является традиционным союзником России, к тому же она зависит от российских энергоносителей. 14 ноября Сербия была одной из 25-ти стран, которые проголосовали против обновленной резолюции ООН по правам человека в Крыму.