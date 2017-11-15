Россия: шесть человек погибли в катастрофе пассажирского самолета

Шесть человек погибли в Хабаровском крае соседней России в результате катастрофы пассажирского самолета. По данным пресс-службы аэропорта, выжила трехлетняя девочка, она госпитализирована.

По данным российского МВД, на месте катастрофы обнаружены тела шести человек: двух членов экипажа и четырех пассажиров.

Самолет Л-410 утром 15 ноября вылетел из Хабаровска и разбился при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта Нелькан. Вместимость чешского самолета составляет до 19 человек.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатаци воздушного транспорта. Следствие рассматривает три возможные причины случившегося: техническая неисправность, ошибка пилотирования и погодные условия.