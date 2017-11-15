Крымские пограничники сообщают о задержании гражданина Украины без паспорта

Крымские пограничники сообщают о задержании 28-летнего гражданина Украины, который якобы в обход пункта пропуска пытался пересечь административную границу с материковой частью Украины.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление пограничной службы ФСБ России по Крыму.

Российское ведомство утверждает, что гражданин Украины сначала пытался без документов со справкой об утере паспопорта пересечь границу через многосторонний автомобильный пункта пропуска «Джанкой», а после неудачной попытки решил пересечь границу в обход российского пункта пропуска.

Крымские пограничники сообщили, что в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам «покушения на незаконное пересечение государственной границы России» согласно Уголовному кодексу соседней России.

Управление ФСБ России по аннексированному Крыму 13 ноября сообщило, что у следовавшего в Крым гражданина Украины был изъят травматический пистолет с боеприпасами к нему.

Публичных комментариев украинских пограничников по этому поводу пока нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».