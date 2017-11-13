В Крыму сообщают об изъятии травматического пистолета на админгранице с материковой Украиной

Управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщает, что у следовавшего в Крым гражданина Украины был изъят травматический пистолет с боеприпасами к нему.

Об этом 13 ноября сообщает «Крыминформ» ссылаясь на пресс-службу российских пограничников.

Инцидент произошел в российском пункте пропуска «Армянск», при проведении осмотра авто Nissan, принадлежащего гражданину Украины 1958 года рождения, который следовал из Киева в Саки.

По данным российских пограничников, в одном из технологических ящиков салона автомобиля контролер обнаружил травматический пистолет с магазином, снаряженным семью патронами калибром 9 мм.

Пограничники утверждают, что не нашли документов на пистолет, поэтому решается вопрос о привлечении гражданина Украины к ответственности.

Государственная пограничная служба Украины 11 ноября сообщила, что на админгранице с аннексированным Крымом были изъяты боеприпасы, которые водители пытались вывезти на материковую часть Украины и из нее. 12 ноября украинские пограничники сообщили, что изъяли травматический револьвер «Корнет-С» , который украинец якобы спрятал под сиденьем автомобиля, направляясь на аннексированный полуостров.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».