Вице-спикер Рады призывает Беларусь к нейтральной позиции в ООН по Крыму

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко расценивает голосование делегации Беларуси в ООН против резолюции по Крыму как идущее вразрез с заявлениями о нейтральности Минска.

Об этом 15 ноября она написала в Фейсбуке.

По ее словам, «Беларуси вновь не хватило нейтральности для иной, чем у России позиции, но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры».

«Мы бы хотели видеть нейтральность от тех стран, которые громко заявляют о своей нейтральности, граждане которых представлены в миссии СММ ОБСЕ и которые хотят присоединиться к миротворческой деятельности на Донбассе», – подчеркнула она.

Геращенко считает голосование Беларуси против резолюции по Крыму «вторым ножом в спину Украине после подобного голосования в прошлом году».

Вице-спикер украинского парламента отметила, что голосование в Генассамблее ООН по этой резолюции запланировано на декабрь.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 – против и 77 воздержались. Против выступили Беларусь, Венесуэла, Южная Корея и другие страны.

Обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.