Джемилев: после аннексии Крым покинуло более 20 тысяч крымских татар

Лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев сообщил, что по оценкам Меджлиса крымскотатарского народа, свыше 50 тысяч человек покинули Крым: из них более 20 тысяч – крымские татары.

Об этом 14 ноября он сообщил в комментарии «Голосу Америки».

«Мы постоянно обращаемся к соотечественникам, чтобы они не покидали родину. Потому что мы полвека боролись за возвращение на родину после депортации, и сейчас покидать?... Когда мы говорим людям: «Что же вы покидаете родину?» они говорят: «Вы же не гарантируете, что завтра моего ребенка не убъют и не украдут?», – рассказал Джемилев.

Из-за аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, многие стали выезжать с полуострова на материковую Украину.

По состоянию на 13 ноября 2017 года, на материковой части Украины учтено 1 504 015 переселенцев или 1 225 114 семей из Донбасса и Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».