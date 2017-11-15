Прокуратура АРК попросит международный суд расследовать конфискацию имущества на полуострове

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с правозащитными организациями подготовили обращение в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование из-за конфискации имущества на аннексированном полуострове

Об этом 15 ноября в комментарии Крым.Реалии рассказал пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Кроме прокуратуры над обращением работали организации «Украинский Хельсинский союз по правам человека» и «Региональный центр прав человека»

«Это имущество большой энергетической компании, финансовых учреждений, религиозных и благотворительных организаций, строительной компании, компаний телефонной и мобильной связи, телерадиокомпании и прочее», – сказала Тихончик

По ее словам, конфискация такого имущества нарушает международное законодательство.

«В соответствии с нормами международного гуманитарного права, частная собственность, а также собственность общин, церковных, благотворительных и образовательных, художественных и научных учреждений не подлежит конфискации. Незаконное присвоение частного имущества является военным преступлением, а именно серьезным нарушением международного гуманитарного права», – говорит пресс-секретарь.

Тихончик добавила, что прокуратура АРК планирует провести пресс-конференцию, во-время которой будет предоставлена более детальная информация.

Ранее прокуратура АРК сообщила, что уже расследует факты нарушений прав человека, отчуждения собственности, и другие случаи, которые упоминаются в обновленном тексте проекта резолюции ООН по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».