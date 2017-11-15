В Симферополе срывают сроки сдачи детсада – Минфин Крыма

Подконтрольный России министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщает о срыве срока завершения реконструкции детского сада «Березка» в аннексированном Крыму.

Об этом она написала в Фейсбуке, по результатам проверки строящегося объекта.

«Проинспектировали совместно с министром строительства Кононовым С.Б. строительство детского сада Березка. Очень жаль, но в срок сдан не будет… Хотя по контракту объект должен был сдан в 30 ноября», – написала Кивико.

По данным из паспорта объекта, проект начали строить 2 июня этого года.

Подрядчиком, который выполняет реконструкцию объекта, является севастопольская фирма «Родная гавань».

Публичных комментариев подрядчика по этому поводу нет.

Российский глава Сергей Аксенов 13 октября проверил строительство школ и детских садов в Симферополе, строящиеся в рамках российской федеральной целевой программы и остался недоволен, поскольку многие из них серьезно отстают от графика.

Аксенов намерен просить у президента России Владимира Путина выделить 2,5 миллиарда рублей (около 1,14 миллиарда гривен – КР) на строительство детских садов.