Проект бюджета аннексированного Россией Крыма на 2018 год предполагает выделение 4 миллиардов рублей (около 1,6 млрд гривен – КР) на содержание чиновников всех уровней.

Об этом сообщил замминистра финансов полуострова Иван Фурс, информирует близий к властям Крыма сайт «Крыминформ».

Фурс утверждает, что Москва собирается обеспечить более полмиллиарда из общей суммы.

По его словам, из суммы в 4 млрд большая часть – 3,39 млрд рублей (около 1,4 млрд гривен – КР) – это расходы на зарплату служащим всех органов власти аннексированного полуострова.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма 31 октября одобрило проект закона о бюджете аннексированного Крыма на 2018-2010 годы.

Минфин Крыма 13 ноября сообщил, что с начала текущего года в бюджет полуострова поступило в виде налоговых и неналоговых доходов 40,6 млрд рублей (около 16,5 млрд гривен – КР), что превысило прошлогодний показатель.

По официальным данным подконтрольного Кремлю ведомства, Москва в этом году вложила в бюджет Крыма 66 млрд рублей (около 27,2 млрд гривен – КР).