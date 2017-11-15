Аксенов назначил Сергея Карпова главой госкомитета дорожного хозяйства Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность председателя крымского Государственного комитета дорожного хозяйства Сергея Карпова. Соответствующий указ обнародован на сайте крымского правительства 15 ноября.

В документе сообщается, что по поводу назначения Карпова имеется соответствующее представление заместителя главы крымского правительства Нахлупина.

Также Аксенов отменил указ о назначении временно исполняющей обязанности председателя этого комитета Аллы Кучинской, которую назначили в сентябре.

Крымские СМИ сообщают, что ранее Карпов возглавлял территориальное управление госкомпании «Автодор» в российском Санкт-Петербурге.

Сергей Аксенов распорядился создать в Крыму Госкомитет дорожного хозяйства 24 июля 2017 года года. Ведомство должно осуществлять методологическую помощь, бюджетирование, а также реконструкцию и содержание всех дорог Крыма, в том числе муниципальных.