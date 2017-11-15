Кулеба: проект резолюции ООН по Крыму – четкий сигнал об увеличении давления на Россию

Проект резолюции по Крыму, принятый 14 ноября на Третьем комитете Генассамблеи ООН, является «четким сигналом» для Совета Европы, что необходимо увеличивать давление на Россию. Такое заявление сделал 15 ноября постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Планы по возвращению россиян в ПАСЕ в январе 2018 года – это именно уменьшение давления. Совет Европы должен действовать ответственно, защищать, а не торговать принципами», – написал Кулеба в Твиттере.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Проект документа Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года, в нем содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта усиленной резолюции Генассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму и назвал это сигналом российской власти по международной солидарности в вопросе деоккупации Крыма.