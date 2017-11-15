Путин вручил орден Герою Украины Баталину

В ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Орден Дружбы» генеральному директору акционерного общества «Завод «Фиолент» (Симферополь), члену подконтрольной России Общественной палаты Крыма Александру Баталину, пишет «РИА Новости».

По информации издания, церемония прошла в Екатерининском зале московского Кремля. В комментарии «РИА Новости» председатель профсоюзной организации завода «Фиолент» Тамара Хоменко отметила, что на предприятии о награде руководителя узнали еще в марте 2017 года.

«Мы считаем, что это высокая оценка заслуг Александра Сергеевича и, конечно, всего трудового коллектива. Он более 30 лет бессменно руководит заводом, завод ни одного дня не стоял, стабильно работал… Мы гордимся этой наградой», – подчеркнула Хоменко.

Александр Баталин – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Автоматизированные системы, приборы и устройства» Физико-технического института «Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского». На заводе работает с 1969 года, прошел путь от мастера механо-сборочного цеха до генерального директора АО «Завод «Фиолент», член Общественной палаты Крыма.

Ранее прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт по уголовному производству о госизмене в отношении экс-депутата крымского парламента Александра Баталина. Бывший политик-«регионал» носит звание Героя Украины, полученное им ранее из рук беглого президента Украины Виктора Януковича.