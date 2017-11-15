Россия реструктурирует долг Венесуэлы

Россия реструктурирует более трех миллиардов долларов государственного долга Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет.

В сообщении российского Минфина отмечается, что «облегчение долгового бремени позволит Венесуэле направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны».

О том, что Москва согласилась на реструктуризацию долга Каракаса в объеме 3,15 миллиарда долларов, стало известно в октябре 2017 года. Общий объем задолженности Венесуэлы иностранным кредиторам составляет 155 миллиардов долларов.

Венесуэла находится в глубоком экономическом кризисе. 13 ноября там прошла конференция международных кредиторов. Она завершилась без результатов. Президент страны Николас Мадуро заявил, что в сложившейся финансово-экономической ситуации Каракас не сможет выполнить обязательства по выплате задолженности.