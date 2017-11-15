Новая резолюция ООН поможет рассказать миру о нарушениях прав человека в Крыму – Ташева

Принятая 14 ноября резолюция о нарушениях прав человека в Крыму, несмотря на отрицание со стороны России, имеет важную информационную функцию, считает координатор украинской общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева. Такое мнение она высказала в эфире Радио Крым.Реалии.
«Вполне возможно, что некоторые крымчане не замечают нарушения прав человека на полуострове, поскольку информационное поле там абсолютно зачищено. СМИ рассказывают об «устранении экстремистских ячеек», в то время как речь идет о незаконных арестах крымскотатарских активистов. Преследуют якобы не украинцев, а диверсантов, не мусульман, а террористов, и так далее. Потому так важны резолюции ООН: они способны прорвать эту завесу молчания, которую Россия пытается воздвигнуть вокруг Крыма», – отметила правозащитница.
14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН проголосовал за проект обновленной резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Соавторами документа выступили 40 стран. Резолюция подтверждает факт международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией и призывает Москву выполнить решения Международного суда ООН. Они касаются отмены запрета на работу Меджлиса крымскотатарского народа, а также обучения на украинском и крымскотатарском языках. Представитель России раскритиковал документ, назвав его провокацией и антироссийской пропагандой.
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