Группа демократов в Конгрессе объявила о начале процедуры импичмента Трампа

Группа представителей демократической партии в Конгрессе США объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Шесть демократов во главе с сенатором Стивеном Коэном опубликовали документ, в котором обвинили президента в нарушении американской Конституции, пишет Радио Свобода.

Авторы инициативы приводят в пример увольнение директора ФБР Джеймса Коми, а также давление на суды и органы правосудия. Группа демократов также вменяет президенту в вину уклонение от публикации своих налоговых деклараций. Обращение конгрессменов было передано в Палату представителей.

Конституция США предусматривает возможность импичмента президента. Для этого необходимо собрать большинство голосов в палате представителей, а затем заручиться поддержкой двух третей членов Сената.

В июле 2017 года в Конгресс внесли предложение об импичменте, но оно не нашло поддержки среди конгрессменов. В качестве альтернативы демократы предложили учредить независимую комиссию и поручить ей выяснить, был ли во время президентской гонки 2016 года в США сговор между командой Трампа и Кремлем.