Президент России обсудил с главарями ОРДЛО освобождение заложников – Песков

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями поддерживаемых Россией незаконных вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» обмен заложниками с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом такой обмен, что является требованием Минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса, был представлен как якобы инициатива Виктора Медведчука, лидера пророссийской организации «Украинский выбор» и кума президента России. Он также является представителем Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, которая занимается, в частности, освобождением заложников.

Как сообщил пресс-секретарь российского руководителя, после обращения Виктора Медведчука ранее 15 ноября и с учетом поддержки этой инициативы главой Русской православной церкви, патриархом Московским Кириллом Владимир Путин в разговорах с Александром Захарченко и Игорем Плотницким, главарями группировок «ДНР» и «ЛНР», сообщил им, что поддержал «предложение Медведчука» о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами.

«Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу», – сказал Песков. Но спикер добавил, что, по их словам, этот вопрос еще предстоит дополнительно решить с представителями украинской стороны.

Ранее 15 ноября Путин, посещая вместе с Медведчуком и Кириллом один из монастырей РПЦ недалеко от Москвы, заявил на камеры государственного российского телевидения, в ответ на просьбу Медведчука по освобождению заложников и его поддержке Кириллом поговорить с предводителями боевиков по этому поводу.

Медведчук тогда заявил, что украинская сторона готова освободить 306 человек, освобождения которых хотят боевики, и ожидает освобождения ими 74 человек с тем, чтобы это можно было осуществить до новогодних и рождественских праздников.

Освобождение заложников, предусмотренное Минскими договоренностям, а не инициативой Медведчука, остановлено в течение примерно последних 14 месяцев. Стороны обвиняют друг друга в срывах всех попыток договориться об этом.

В частности, сепаратисты требовали освобождения сотен человек, из которых, по данным украинской стороны, о некоторых нет никаких данных, еще часть отбывает наказание за дела, никак не связанные с российской гибридной агрессией и не попадают под действие Минских соглашений, и украинская сторона отвергает возможность их освобождения, еще кто-то не желает возвращаться на оккупированные территории. С другой стороны, боевики не желают освобождать всех 155 человек, которые, по данным Службы безопасности Украины, на начало ноября находились у них в заложниках.

По состоянию на конец октября украинская сторона, как сообщала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая также является представителем Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы, требует освободить хотя бы 81 человек, чье задержание подтвердили в группировках «ДНР» и «ЛНР», боевики хотели освобождения 302 человек.