Суд в Крыму оставил Владимира Балуха под стражей

В четверг, 16 ноября, Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом «из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей». Об этом сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.

«При нахождении на свободе подсудимый может скрыться, может оказать давление на свидетелей», – обосновала решение судья.

Сторона защиты украинского активиста Владимира Балуха на заседании суда 16 ноября потребовала изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи. В качестве мотива Балух сообщил о резком ухудшении здоровья, назвав неоказание ему медицинской помощи пытками.

Адвокат Ольга Динзе также отметила, что по обвинению в преступлении средней тяжести, согласно российскому законодательству, подсудимый может удерживаться под стражей не более полугода. Балух содержится под арестом уже одиннадцать месяцев. В качестве возможного нахождения Балуха под домашним арестом сторона защиты заявила адрес либо матери, либо бывшей супруги обвиняемого.

На этом же заседании Владимир Балух заявил ходатайство о применении полиграфа.

10 ноября в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, ему вызвали «скорую помощь» и увезли в больницу.

Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может, ему необходимо амбулаторное лечение. Врачи заявили, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.