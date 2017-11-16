Активисты сообщают о задержании после обыска в доме учительницы крымскотатарского языка

Активисты общественного объединения «Крымская солидарность» сообщают о задержании жителя села Пушкино Советского района аннексированного Крыма, где российские силовики провели обыск в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Мустафаевой.

Об этом говорится в сообщении объединения на странице в Фейсбуке.

По данным очевидца событий Ридвана Меметова, силовики увезли в Севастополь мужа учительницы – Мустафу Мустафаева.

Меметов также сообщил, что Ленаре Мустафаевой стало плохо после обыска и задержания мужа.

На видео, которое опубликовал Меметов в Фейсбуке, слышно, что силовики угрожали «закрыть Мустафаеву на 15 суток за оскорбление сотрудника полиции».

Очевидец утверждает, что в селе Пушкино 16 ноября провели два обыска.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в четверг, 16 ноября, что в Советском районе Крыма в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Мустафаевой проходит обыск.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.